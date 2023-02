Roma, caccia al secondo posto

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin si aspetta un bel regalo dalla sua Roma oggi a Cremona. Il presidente, che ieri ha compiuto 58 anni, spera di ricevere in dono il secondo posto in classifica, un traguardo assolutamente insperato fino a qualche tempo fa.

E invece la squadra di Mourinho ha vissuto una seconda parte di stagione in crescendo, culminata con l’eliminazione del temibile Salisburgo e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, l’altro grande obiettivo stagionale dei giallorossi.

Ma anche in campionato Dybala e compagni stanno andando forte: dalla ripresa del campionato la Roma ha collezionato ben sei vittorie, due pareggi e una sconfitta a Napoli. Numeri che stanno portando i giallorossi vicinissimi alla vetta.

Ecco perchè oggi, battendo la Cremonese, il salto sarebbe completato. Il traguardo, solo provvisorio, è prestigioso e terrebbe la Roma in posizione privilegiata per un posto in Champions, conteso da diverse squadre racchiuse in pochissimi punti.

La Cremonese, ultimissima in classifica con appena nove punti conquistati, è alla ricerca della prima vittoria in campionato. Ai ragazzi di Mourinho però ha già fatto uno scherzetto in Coppa Italia, eliminandola all’Olimpico e scatenando il malumore dei tifosi romanisti che non si aspettavano un passo falso del genere.

La speranza è che la squadra abbia imparato la lezione e non prenda sotto gamba la sfida di oggi. L’occasione è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero