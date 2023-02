Le scelte di Mou: gioca Belotti, esordio da titolare per Wijnaldum, riposa Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualche scelta è stata fatta, per le altre bisognerà attendere oggi pomeriggio: Josè Mourinho ha deciso di tenere a riposo Dybala e Abraham e rilancia El Shaarawy e Belotti dal primo minuto, con Solbakken che però resta in ballottaggio con il Faraone.

In difesa toccherà a Kumbulla sostituire lo squalificato Smalling, mentre a centrocampo riecco Wijnaldum dal primo minuto: l’olandese farà coppia con Cristante e farà rifiatare Matic.

Qualche dubbio in più sulle fasce: molto dipenderà dalla scelta del terzino destro, con Karsdorp, Celik e Zalewski in corsa. Se Mou sceglierà il polacco, a sinistra toccherà ancora a Spinazzola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)– Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. LEGGO (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Il Romanista