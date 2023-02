Dan Friedkin compie 58 anni: il compleanno sobrio negli Usa e gli auguri di Mou in attesa del colloquio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il presidente della Roma Dan Friedkin ha compito ieri, 27 febbraio, 58 anni. Un compleanno lontano dai riflettori, come è abituato a fare il texano.

Nessun messaggio di auguri da parte del club sui social, nessuna festa a Trigoria con staff e collaboratori. Dan Friedkin ha preferito un compleanno sobrio, in compagnia dei familiari negli States.

Il presidente della Roma non si vede all’Olimpico da metà gennaio, quando comparve all’Olimpico per Roma-Fiorentina. Da allora ha lasciato il timone al figlio Ryan, che nelle partite interne non manca mai.

Nel frattempo ha demandato a Tiago Pinto la gestione ordinaria, che comprende la necessità di contenere l’esuberanza ambiziosa di Mourinho. L’allenatore, da parte sua continua ad aspettare una chiamata dall’alto.

E’ immaginabile che ieri lo Special One abbia fatto un passo formale, consistente in un messaggio di auguri. Per il resto non si muove niente, in un rapporto che sembra non gelido ma neppure caldo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport