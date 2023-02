“ON AIR!” – CIARDI: “Mancini, Cristante e Pellegrini panchinari per una Roma più forte”, FERRETTI: “Convinto che giocherà Solbakken titolare”, ROSSI: “Mi puzza tantissimo l’aria introno alla Juve…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La partita di stasera è importante anche e soprattutto per il calendario delle altre. Cremonese-Roma è il prologo del ciclo della verità. Roma-Juventus, Roma-Sassuolo, la doppia sfida contro la Real Sociedad, e il derby con la Lazio sono le partite che disegneranno la parte finale della stagione. Io spero di fare sei punti nelle prossime due partite in casa. Io con la Juve voglio vincere. Siccome mi puzza tantissimo l’aria che si respira intorno alla Juve, perchè non siamo stupidi e sappiamo che c’è una trattativa sotterranea, io voglio vincere a tutti i costi domenica contro la Juve, più che contro il Sassuolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Visto che è partito Zaniolo, El Shaarawy lo vorrei vedere più spesso dietro l’attaccante perchè mi sembra che sia uno che nelle gambe ha dei gol e ti risolve le partite molto più di quando gioca da esterno sinistro. Un attacco Pellegrini-El Shaarawy-Belotti mi piacerebbe molto. Ho invece dei dubbi su Wijnaldum titolare a centrocampo dal primo minuto: io faccio giocare Matic con Cristante, con Wijnaldum eventualmente pronto a giocare una mezz’ora. Poi dipende anche dalla partita come si mette: il massimo sarebbe fare due gol subito e poi gestire come hai fatto con l’Empoli…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La coppia Cristante-Matic attualmente è una bella coppia. Però a fine stagione per me Cristante deve diventare la riserva del titolare forte. Per me l’anno prossimo, anche se la Roma arrivasse seconda, Mancini, Cristante e Pellegrini li farei accomodare in panchina per prendere qualcuno di più forte, e magari potresti pensare di cedere Ibanez e Spinazzola per fare mercato…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Io credo che stasera giocherà Abraham, con Belotti che si farà gli ultimi venti minuti per prepararsi al derby di domenica, perchè per lui è un derby e se può scegliere preferirebbe giocare contro la Juventus. Con la Cremonese ti serve invece un giocatore più veloce, e anche per questo secondo me giocherà Abraham. Per me non sarebbe una bocciatura di Belotti, anzi, una promozione per lui. Il titolare per Mou è sempre stato Abraham, ma deve saper amministrare i due anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Facendo gli scongiuri, per la prima volta la Roma ha il problema dell’abbondanza…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io sono convinto che Solbakken giocherà titolare stasera. Difesa a quattro? Non ci credo mai nella vita. Non so in che posizione giocherà Wijnaldum, ultimamente è entrato per giocare spesso nella posizione di Pellegrini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sarebbe un errore clamoroso pensare di giocare al minimo per battere la Cremonese perchè poi ha la Juve e la coppa. Con loro ci hai già perso una volta, meglio evitare il bis. Mou metterà la squadra che gli dà più affidamento e che gli può permettere di far tirare il fiato a qualcuno. Secondo me la squadra che ha battuto il Verona è il target giusto, non hai concesso nulla e hai trovato la giocata giusta. Ci vorrebbe una Roma di quel livello lì, perchè la Cremonese nonostante sia in fondo alla classifica gioca sempre col cuore e lo farà anche stasera…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se gioca Dybala o no cambia molto per la Roma. Ho visto in giro una formazione improbabile, con Solbakken e Belotti… La Roma in ogni caso deve vincere, non puoi perdere due volte con la Cremonese, una già basta e avanza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita di stasera nasconde insidie, se la giochi con la testa giusta i valori vengono fuori, ma la Cremonese è una squadra che ci crede ancora, non è una partita facile. La Cremonese non ha mai vinto in campionato, ma ci è andata vicina diverse volte e dimostra sempre di crederci. Se la Roma giocherà con una formazione rimaneggiata dovrà fare una partita molto seria dal punto di vista mentale…”

Redazione Giallorossi.net

