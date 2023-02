Stadio Roma, Di Stefano: “Qui i tempi sono sempre biblici. L’impianto si farà ma in tempistiche diverse da quelle previste”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nuovo stadio della Roma è uno dei progetti che più fa discutere i vertici della capitale. Attualmente, la sua realizzazione sembra una possibilità concreta, anche in virtù delle dichiarazioni del sindaco Gualtieri che ne ha dichiarato il pubblico interesse.

Ai microfoni di Radiosei, Marco Di Stefano, Vicepresidente della Commissione urbanistica del Comune di Roma, dice la sua : “Era assurdo pensare di costruire l’impianto a Tor di Valle; l’attuale struttura verrà fatta su suolo pubblico, senza l’esagerazione della parte commerciale che voleva Pallotta”.

Poi sulle criticità legate alla situazione della mobilità: “I parcheggi saranno davvero pochi, non si possono convincere i romani a recarsi all’impianto esclusivamente con i mezzi pubblici.

In questa città i tempi sono sempre biblici, lo Stadio si farà ma in tempistiche diverse da quelle previste. Non so come la squadra rientrerà dell’investimento di 500 milioni”.

Fonte: Radiosei