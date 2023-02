(LIVE!) CREMONESE-ROMA: 1-0 (17′ Tsadjout). Dentro Matic, El Shaarawy, Solbakken e Abraham

AS ROMA NEWS – Giallorossi di scena allo stadio Giovanni Zini per affrontare la Cremonese nel posticipo pomeridiano di questo martedì di campionato.

La Roma arriva a questa sfida in grande fiducia, reduce dalla vittoria contro il Salisburgo che le è valsa l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League.

La Cremonese, ultima in classifica e ancora a caccia di una vittoria in campionato, ha già giocato un brutto scherzo ai ragazzi di Mourinho, che dunque non potranno permettersi di sottovalutare di nuovo l’impegno.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

67′ – CAMBIO ROMA: dentro Karsdorp, fuori Kumbulla.

65′ – CAMBIO CREMONESE: dentro Meitè, fuori Felix.

62′ – QUATTRO CAMBI ROMA: dentro Matic, El Shaarawy, Solbakken e Abraham, fuori Zalewski, Pellegrini, Belotti e Cristante.

59′ – OCCASIONE CREMONESE: contropiede pericolosissimo, Spinazzola salva in area dopo un cross di Tsadjout a cercare Felix sul secondo palo.

57′ – Ammonito Sernicola.

52′ – Ammonito Bianchetti.

47′ – ESPULSO MOURINHO! L’allenatore giallorosso furioso con il quarto uomo dopo un dialogo tra i due, Piccinini lo espelle dal campo.

46′ – Si riparte. Per ora nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – La Roma chiude sotto il primo tempo, per ora decide una prodezza di Tsadjout. Prestazione molto deludente dei giallorossi che partono bene ma dopo il gol incassato non riescono a combinare nulla di buono. Carnesecchi desolatamente inoperoso. Serve un secondo tempo molto diverso per ribaltare il risultato.

45′ – Due minuti di recupero.

35′ – Non abbastanza efficace la reazione della Roma, piuttosto deludente fino a ora.

24′ – Punizione dal limite di Dybala calciata troppo lenta, conclusione che esce comunque sopra la traversa.

22′ – La Roma prova a reagire, ma Wijnaldum calcia male sprecando una buona ripartenza.

17′ – GOL DELLA CREMONESE. Segna Tsadjout con un gran sinistro dal limite che non dà scampo a Rui Patricio. Inizio di partita in salita per la Roma.

12′ – Ammonito Ferrari che stende Belotti con un intervento in ritardo.

3′ – OCCASIONE ROMA! Subito aggressivi i giallorossi, Wijnaldum imbeccato in area tutto spostato a sinistra tenta un tiro cross basso in mezzo che sfiora il palo!

0′ – Fischia Piccinini, comincia Cremonese-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO ZINI

Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale della Cremonese: Carnesecchi; Vasquez, Pickel, Bianchetti; Sernicola, Felix, Ferrari, Benassi, Valeri; Tsadjout, Okereke.

Ore 17:30 – La Roma annuncia il suo undici titolare: Kumbulla sostituisce Smalling, esordio da titolare per Wijnaldum in mezzo al campo al fianco di Cristante, Dybala in attacco con Belotti. Confermati Zalewski e Spinazzola sulle fasce.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #CremoneseRoma 🐺 Gini Wijnaldum in campo dal primo minuto!#ASRoma pic.twitter.com/WQzY6pOnO0 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 28, 2023

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.

Ore 16:30 – Cielo nuvoloso sopra Cremona, ma non sono attese precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma.

CREMONESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Pickel, Bianchetti; Sernicola, Felix, Ferrari, Benassi, Valeri; Tsadjout, Okereke. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Dessers.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Matic, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Abraham, El Shaarawy, Volpato.

ARBITRO: Piccinini

ASSISTENTI: Galetto-Pagliardini

QUARTO UOMO: Serra

VAR: Di Bello

AVAR: Volpi

Giallorossi.net – Andrea Fiorini