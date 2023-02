BALLARDINI: “La Cremonese ha meritato. Dopo il pari della Roma sarei bugiardo a dire che pensavo di vincerla…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Giovanni Zini contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei lombardi ai microfoni dei giornalisti:

La Cremonese ha meritato la vittoria.

“Confermo, quello che hai detto è vero. La Cremonese ha giocato da squadra, ha giocato con qualità e intensità, chiaro che qualcosa devi concedere se giochi contro la Roma. Abbiamo sofferto un po’ di più, ma abbiamo fatto una grande partita”.

Credeva ancora di poter vincere dopo il pareggio della Roma?

“Quando la Roma ha pareggiato è chiaro che direi una bugia se avessi pensato alla vittoria, però la Cremonese ha fatto una partita di grande attenzione”.

Tsadjout?

“Un ragazzo con quella qualità, se si allena bene, fa questo tipo di prestazioni”.

Hai trovato la strada giusta?

“Se vuoi mettere pressione devi lottare uomo contro uomo, devi fare in modo che i giocatori si aiutino. Abbiamo fatto una grande partita anche a Roma giocando in un’altra maniera, per me è importante vedere la squadra come sia chiara nelle due fasi di gioco. Riusciamo a pressare bene, riusciamo a essere corti, facciamo ancora qualche errore in fase di disimpegno, se sei bravo nel primo passaggio devi metterli in difficoltà. Questa è la strada da percorrere, la Cremonese fa delle buone prestazioni da diverso tempo”.

Cosa bisogna mettere in campo per raggiungere la salvezza?

“Da quando siamo arrivati qui, non abbiamo mai guardato la classifica. Cerchiamo di fare delle grandi partite, poi veniamo quello che salterà fuori. Per noi è bene non guardarla, non me la ricordate”.