Roma, caccia al vice Dzeko: sale Kean, sfuma Bustos

AS ROMA CALCIOMERCATO – Con Dzeko ormai destinato a restare in giallorosso (anche se le voci di un interesse dell’Inter continuano ad aleggiare su alcuni quotidiani), la Roma comincia a pensare al suo vice. Kalinic continua a proporsi, forte della candidatura di Fonseca, ma a Trigoria non sono così convinti di riportare il croato.

Un profilo che piace è quello di Moise Kean, che Raiola spinge ancora verso la Capitale: stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) si sta valutando un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il profilo sarebbe quello giusto per l’età, e non a caso a Trigoria seguono per quel ruolo anche un altro giovane, e cioè Gianluca Scamacca.

Sfuma invece uno dei nomi più caldi per il vice-attaccante: l’argentino Nahuel Bustos, accostato più volte alla Roma, è infatti vicinissimo a firmare con l’Hertha Berlino.

La possibilità invece di vedere Milik a Trigoria insieme a Dzeko, scrive La Repubblica (F. Ferrazza) è solo un sogno dei tifosi, e tale è destinato a restare.

