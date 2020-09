0-3 a tavolino, la Roma fa ricorso ma le possibilità di successo sono quasi nulle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, come previsto, farà ricorso contro la sconfitta a tavolino decisa dal Giudice sportivo dopo la svista del club che ha mandato in campo Diawara nel match pareggiato contro il Verona, quando il giocatore per errore non era stato inserito nella lista.

Le possibilità però che il ricorso possa andare a buon fine, e che quindi venga ribaltata la sentenza dello 0-3 e riassegnato il punto ottenuto al Bentegodi, sono minime. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Ancora più pessimista La Repubblica (M. Pinci) che parla di “zero speranze” di successo.

La Roma quindi sembra destinata a partire con l’handicap questa stagione già abbastanza complicata. Domenica sera arriva un avversario scomodissimo, il peggiore: la Juventus, dominatrice assoluta degli ultimi nove campionati. Per Fonseca e i suoi ragazzi non sarà facile muovere la classifica, che attualmente vede i giallorossi a zero punti.

Fonte: Il Messaggero