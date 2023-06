Roma, caccia all’attaccante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un attaccante in prestito. Non cambia di molto la strategia di Tiago Pinto per il prossimo centravanti nonostante il pesantissimo infortunio di Tammy Abraham che complica, e non poco, il compito del gm da qui al prossimo 30 giugno.

Nei piani del gm c’era quello di cedere a peso d’oro l’inglese (40 milioni la richiesta) per sistemare i conti e lavorare con serenità sul mercato di rafforzamento della squadra.

Ma nella testa di Pinto, il prossimo centravanti sarebbe dovuto arrivare comunque in prestito. L’obiettivo del gm era infatti Alvaro Morata, 30 anni, attaccante spagnolo che dovrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Una pista che il portoghese non ha ancora mollato.

Sponsorizzato naturalmente dal suo amico fraterno Dybala ma anche dallo stesso Mourinho che lo ha lanciato al Real Madrid, Morata ha rinnovato con l’Atletico fino al 2026, ma il prestito potrebbe ancora essere un’eventualità nel corso del mercato estivo. L’ex centravanti della Juventus sarebbe ben contento di provare una nuova avventura in Serie A, questa volta nella capitale e insieme a Dybala e Mou.

L’altro nome caldo è quello di Gianluca Scamacca, anche lui rigorosamente in prestito: l’attaccante sta recuperando da un infortunio al ginocchio, ma sarebbe ben felice di vestire la maglia della Roma, squadra per cui tifa. Va però battuta la concorrenza di Juventus, Inter e Milan, tutte e tre fortemente interessate all’affare.

Occhio infine a Wilfried Zaha, nome che è tornato a far capolino sui giornali di oggi: l’ivoriano ha deciso di non rinnovare il contratto con il Crystal Palace e aspetta offerte. Il giocatore, un esterno offensivo rapido e capace di saltare l’uomo, piace per caratteristiche a Mourinho, che ne apprezza la duttilità (può giocare anche da centravanti).

Tiago Pinto è al lavoro per portarlo a Trigoria: i contatti con l’entourage sono frequenti, ma c’è un problema. Nelle ultime ore sembra essersi fatto sotto addirittura il PSG: se così fosse, sarebbe molto difficile per la Roma riuscire a battere la concorrenza dei parigini.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport