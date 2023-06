Dopo Aouar arriva N’Dicka. E Mou ripensa al 4-2-3-1

AS ROMA NEWS – Dopo aver ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Houssem Aouar, trequartista franco-algerino che può giocare anche come intermedio di un centrocampo a tre, la Roma si prepara a chiudere il colpo N’Dicka.

Tiago Pinto spinge per effettuare le visite mediche il 15 giugno, e cioè giovedì prossimo. Il gm ha fretta di mettere tutto nero su bianco prima che possano esserci nuovi inserimenti sul difensore 23enne.

Il Milan ci ha provato fino all’ultimo (Pioli ha chiamato il ragazzo), ma anche top club come Barcellona e Manchester United lo avevano cercato. Alla fine N’Dicka ha scelto la Roma, il club che più di tutti gli permetterà di giocare titolare e di crescere come calciatore.

Il terzo colpo a parametro zero potrebbe essere Wilfried Zaha, attaccante esterno ivoriano che Tiago Pinto aveva già messo nel mirino tempo fa e che ora, liberandosi a scadenza, diventa un obiettivo ancora più ghiotto per i giallorossi.

In attesa del centravanti che verrà, la rosa giallorossa che si va plasmando non esclude affatto, in prospettiva, un ritorno al 4-2-3-1. Tutto questo avendo come stella polare questo obiettivo: avere una squadra più prolifica senza accusare vulnerabilità in fase difensiva. Per questo la Roma del Mourinho 3.0 avrà da lavorare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport