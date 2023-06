Volpato, accordo Roma-Sassuolo per 9 milioni. Ma il giocatore blocca l’affare

AS ROMA NEWS – Fumata grigia tra Roma e Sassuolo per il trasferimento di Cristian Volpato ai neroverdi. L’attaccante italoaustraliano era il calciatore individuato da Pinto come quello “sacrificabile” tra i prodotti del vivaio giallorosso e nei giorni scorsi aveva trovato un accordo con il club neroverde per il suo trasferimento alla corte di Dionisi.

La Roma, che fino a oggi è riuscita a incassare solo 300 mila euro per la cessione di Providence in Austria, sperava di mettere a bilancio una plusvalenza corposa: l’accordo tra Pinto e Carnevali, scrive oggi il Corriere dello Sport, prevedeva infatti il pagamento di 9 milioni di euro nelle casse del club capitolino per il trasferimento del trequartista a titolo definitivo.

L’affare però ha subito uno stop nelle ultime ore: il giocatore non sarebbe infatti convinto del trasferimento al Sassuolo e soprattutto non vorrebbe lasciare la Roma, da qui la frenata. Una notizia non troppo buona per il general manager, che è chiamato a fare cassa entro il 30 giugno per 32 milioni di euro.

La speranza di Tiago Pinto è che Volpato possa cambiare idea, altrimenti c’è il rischio di dover prendere in considerazione le cessioni di altri giovani prodotti del vivaio: oltre Missori e Tahirovic, a rischiare sarebbero Zalewski e Bove.

Fonte: Corriere dello Sport