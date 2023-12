Roma, caccia all’usato sicuro: salgono le quotazioni di Bonucci

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma a caccia dell’usato sicuro per rinforzare la difesa in vista di gennaio. Ma dovendo fare i conti con i limiti sul mercato imposti dal settlement agreement.

Le piste Theate e Solet si sono complicate, mentre è ancora aperta quella con il Chelsea per avere in prestito Trevoh Chalobah, ma i Blues possono cedere in prestito un solo calciatore a gennaio e stanno valutando con attenzione quale esubero lasciar partire con quella formula.

Tiago Pinto allora sta cominciando a ragionare seriamente sull’ipotesi di prendere per sei mesi Leonardo Bonucci, pronto a tornare in Italia dopo una parentesi non troppo fortunata all’Union Berlino. Il centrale vuole riavvicinarsi alla sua famiglia e si trasferirebbe molto volentieri a Roma.

La possibilità è rappresentata dalla rescissione del contratto con il club tedesco e poi firmare un accordo con i giallorossi. Vanno sciolti ancora dei nodi, ma l’ipotesi Bonucci sembra farsi strada con una certa forza in casa Roma. L’arrivo dell’ex Juve però non chiuderebbe le porte all’arrivo di un alto difensore, magari da prendere con più calma nel corso di gennaio.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Tuttosport