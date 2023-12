Rivolta social, tifosi contro i Friedkin: “Proprio la Roma difende l’Uefa?”

AS ROMA NOTIZIE – I tifosi della Roma non ci stanno. E stavolta tempestano i social di commenti contro i Friedkin. Tutto nasce dalla decisione, piuttosto prevedibile, da parte del club giallorosso di schierarsi nuovamente contro la Superlega e a favore di Ceferin.

“Succursale del Psg, succubi dell’Uefa, muti a convenienza“. Basta aprire un commento a caso sotto il post della Roma contro la Superlega per trovare l’attacco da parte di centinaia di tifosi giallorossi contro i proprietari texani.

La Roma è stata infatti il primo club in Italia a diramare un comunicato a favore dell’Uefa: “Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’Eca, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA”.

L’Eca appunto, di cui sono membri sia Friedkin che la Souloukou. Questioni di strategie politiche, che però non piacciono alla piazza. “Per premiare la nostra fedeltà alla UEFA ora ci daranno altri 3 anni di sanzioni per il Fair Play finanziario e un altro Taylor in finale“, il commento comune.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero