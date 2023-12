Viña, il Flamengo pronto a offrire 4-5 milioni. La Roma spera

AS ROMA CALCOMERCATO NOTIZIE – Arrivano aggiornamenti dai quotidiani oggi in edicola sull’affare Matias Viña, con il Flamengo che sembra intenzionato ad avanzare un’offerta per assicurarsi il terzino giallorosso.

Tiago Pinto ha fatto sapere di volere 10 milioni di euro, il prezzo pattuito con il Sassuolo per il riscatto del calciatore. Ma la Roma si accontenterebbe anche di meno.

I brasiliani, scrivono oggi diversi giornali, sono pronti ad offrire 4/5 milioni di euro per il calciatore uruguaiano, attualmente ai box per un infortunio al collaterale del ginocchio.

La Roma aspetta e spera che la proposta possa diventare concreta. Sarebbero soldi benedetti in vista di un mercato di gennaio che necessita di interventi tempestivi per rinforzare la difesa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Romanista