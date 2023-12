Friedkin pensa a una nuova Roma con Massara ds

AS ROMA NEWS – Anno nuovo, progetti nuovi. Anche dentro la Roma. I Friedkin, dopo aver manifestato il loro pieno appoggio alla Uefa scaricando il progetto Superlega (raccogliendo però scarsi consensi dai tifosi), stanno valutando con attenzione un rinnovamento dentro il club.

Si tratterebbe di un cambiamento forte dal loro sportivo. E dopotutto, con allenatore e general manager in scadenza di contratto, non potrebbe essere altrimenti. I proprietari del club sembrano intenzionati ad aspettare il finale di stagione per prendere un indirizzo più chiaro, in attesa di capire se la Roma giocherà o meno la Champions.

Josè Mourinho ha però già fatto sapere che non aspetterà oltre febbraio per ricevere una risposta dal club, che al momento non è arrivata. I Friedkin hanno sondato indirettamente Xabi Alonso, ricevendo una risposta negativa, segnale però che i texani non sono convintissimi di proseguire con Mou e che si stanno guardando intorno.

Ma a ballare sarebbe anche la posizione di Tiago Pinto. La Roma nei giorni scorsi ha avuto contatti con Fredric Massara, ex ds giallorosso con un passato recente (e vincente) al Milan. Il progetto dei Friedkin sarebbe quello di affidare la costruzione della squadra a uno scopritore di talenti, cosa che fino ad ora non è riuscita benissimo al gm portoghese.

Massara ha anche incontrato recentemente proprio Tiago Pinto, che nella logia di un’eventuale divisione di mansioni potrebbe anche restare occupandosi della parte amministrativa. Al vertice della piramide ci sarebbe poi sempre Lina Souloukou, che per la direzione sportiva vedrebbe di buon occhio anche l’arrivo di François Modesto, ora al Monza. I due hanno lavorato insieme all’Olympiacos. Al momento però non risultano contatti con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport