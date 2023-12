De Laurentiis: “Ecco come salvare il calcio italiano: una Serie E fatta solo di squadre di città con tanti tifosi”

ALTRE NOTIZIE – “Farei subito una Serie E, dove E sta per Elite“. E’ la bizzarra proposta fatta da Aurelio De Laurentiis per rinnovare il calcio italiano nel corso di un’intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport.

A far parte di questo speciale campionato ci sarebbero “solo squadre di città con un numero rilevante di tifosi“, afferma il vulcanico patron del Napoli. “Un Palermo che dà garanzie economiche non può fare la trafila dalla Serie D. Un Bari che ha un bacino di un milione e duecentomila tifosi non può stare dove sta. Mentre in prima serie ti trovi città di 20mila abitanti che non fanno 10mila biglietti. Chiudiamo a 14 posti la Serie d’Elite. Poi due gironi di Serie A da 20 squadre e il resto è dilettantismo, che funga da vivaio”.

De Laurentiis, parlando del Napoli e della cavalcata che ha portato allo Scudetto la scorsa stagione, sottolinea come avrebbe voluto un altro tecnico per il post Spalletti. “Il primo che ho contattato è stato Thiago Motta. Non che ci avessi visto male eh? Ma lui non se l’è sentita”.

Duro il commento su Rudi Garcia: “Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte avrei dovuto fare un coupe de theatre e dire “ve l’ho presentato, però adesso se ne va’. Perché uno che arriva e dice “io non conosco il Napoli”… Avrei dovuto capire. Bastava che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto per chiamarne uno che…”.

Fonte: Corriere dello Sport