ROMA-CAGLIARI 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma soffre ma batte di misura il Cagliari: decide un gol nella ripresa di Artem Dovbyk. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i sardi nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato:

Svilar 8 – Para tutto e anche di più. Santo subito.

Rensch 6 – Il Cagliari spinge poco, e allora lui si concede la libertà di provare ad affondare da quella parte. Nella ripresa fa il terzino puro ma senza grossi sbocchi. Nel finale si fa male, ma stringe i denti per mancanza di cambi.

Mancini 7 – Il migliore dopo Svilar, tra perfetti interventi difensivi e l’unica occasione creata nel primo tempo con un destro potente che meritava miglior fortuna.

Ndicka 6 – Non particolarmente pulito quando deve impostare l’azione. Fa comunque il suo.

Saelemaekers 5,5 – Il momento migliore della forma sembra passato. Comincia largo a destra dove combina poco, poi Ranieri lo sposta a sinistra nel tre dietro alla punta dove prosegue la sua prova inconsistente.

Konè 5,5 – Altra prestazione deludente del centrocampista francese, in evidente calo psico-fisico. Dal 64′ Cristante 6 – La partita si stava complicando troppo, Ranieri lo butta dentro per ridare equilibrio e sostanza in mediana.

Paredes 6 – Qualche errore di misura non da lui nelle verticalizzazioni, ma anche tanti palloni recuperati in una prova di sostanza.

Angelino 6 – La Roma attacca molto poco a sinistra, e lui stasera non indossa i panni del protagonista.

Soulè 5,5 – Fumosetto. Dal 64′ Dybala sv – Un colpo di tacco pregevole che causa l’infortunio. Incrociamo le dita. Dal 76′ Pisilli sv.

Baldanzi 6 – Cerca spesso il guizzo, ma gli manca l’ultimo dribbling. Manda Dovbyk davanti alla porta avversaria con un assist non banale. Dal 64′ El Shaarawy 6 – Equilibrio precario, fatica a tenersi in piedi con qualche scivolone di troppo. Ma è prezioso nella gestione del pallone in un momento caldo del match.

Dovbyk 6 – Sufficienza di manica larga, strappata solo per quel gol pesantissimo. Poco cattivo e impreciso in area, il gol sbagliato prima della rete che vale i tre punti è da mani nei capelli. Dal 72′ Shomurodov 6 – Eldor è Eldor: tanto impegno, qualche buona giocata, ma anche lacune evidenti in certi fondamentali. Stasera, visto il risultati, ci si passa sopra.

CLAUDIO RANIERI 6 – Oggi di certo non si può osannare la prestazione di una Roma poco lucida e in evidente affanno. Ma la vittoria, l’ennesima della gestione targata Sir Claudio, è pesantissima.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini