Roma capoccia

AS ROMA NEWS – Due colpi di testa in sei minuti e la Roma manda ko l’Empoli, cancellando solo in parte la figuraccia fatta qualche giorno fa con la Cremonese e raggiungendo un insperato (e momentaneo) secondo posto in classifica.

I fischi diventano applausi, ma non per tutti: ieri al momento dei cambi sono stati beccati sia Celik che capitan Pellegrini, anche ieri tra i meno brillanti. Mourinho ha commentato così: “Qualcuno capisce, qualcuno no, non capisce i sacrifici. Lorenzo ha giocato 95 minuti mercoledì, ha giocato 94 minuti con l’Empoli e non è facile. Pellegrini ha un allenatore che lo rispetta e rispetta tutto quello che fa per la squadra. Su 60.000 persone, magari arrivano fischi da 20-30-50 persone”.

La squadra, conscia di non avere benzina nelle gambe per tutti i novanta minuti di partita, decide di aggredire subito l’Empoli e piazza una partenza sprint sfruttando la sua dote migliore: i calci piazzati. E i toscani vanno in bambola, colpiti prima da Ibanez e poi da Abraham con due angoli in fotocopia battuti magistralmente da Paulo Dybala, rischiando di capitolare ancora sempre dallo stesso schema.

La prima mezzora è un monologo giallorosso, con i toscani che restano in partita grazie alla buona sorte. Nel finale di frazione la Roma comincia ad accusare la stanchezza e l’Empoli prova a rialzare la testa, spaventando Rui Patricio in un paio di circostante. All’intervallo squadra di Mou rimette un minimo di benzina nel serbatoio e al rientro in campo riparte forte, ma un super Vicario evita il gol che chiuderebbe definitivamente i giochi e tiene a galla i suoi.

La Roma, complice la condizione precaria dei suoi (Pellegrini e Matic con la lingua di fuori, Dybala malconcio che arrancava) decide di badare principalmente a difendere il doppio vantaggio. Scelta che si rivelerà azzeccata a discapito dello spettacolo: l’Empoli ci prova, ma sbatte sull’attentissima retroguardia giallorossa, che si porta a casa i tre punti senza correre particolari rischi.

La Roma raggiunge l’Inter e ora aspetta il derby di Milano per capire come sarà la sua classifica. Poi avrà altri sette giorni per preparare la partita di Lecce. E come Mou ha detto, la sua squadra difficilmente non vince quando ha tutta la settimana per preparare una partita. E il calendario favorevole va assolutamente sfruttato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini