Serie A, Cremonese battuta in casa dal Lecce (0-2) e sempre più vicina alla B

ALTRE NOTIZIE – Due ex affondano la Cremonese sempre più ancorata all’ultimo posto in classifica e sempre senza successi in campionato.

Baschirotto e Strefezza (che poi esce per infortunio) regalano la vittoria al Lecce che ritrova i tre punti dopo un mese. La squadra di Ballardini, dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Roma, cade ed esce tra i fischi dei suoi tifosi.

I salentini, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, si allontanano sempre più dalla zona retrocessione. Crollo della Cremonese, ferma a otto punti in classifica e sempre più diretta verso un ritorno in B.