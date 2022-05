Roma caput mundi

AS ROMA NEWS – In cima al mondo. Anche se la coppa non è la Champions, e nemmeno l’Intercontinentale. Ma la Roma si sente campione anche con la Conference in mano. Un trofeo europeo che ha fatto impazzire un popolo intero, che aspettava solo di alzare un trofeo al cielo per scatenarsi dopo anni di delusioni e zero titoli.

E così la giornata di ieri è stata una splendida cavalcata di emozioni, urla, canti, colori. I giocatori, rientrati da Tirana all’alba, hanno dormito poche ore, poi nel primo pomeriggio hanno cominciato una festa interminabile, cominciata a Trigoria e terminata nello stesso Fulvio Bernardini con amici e compagne.

Zaniolo e Mancini sono stati gli autentici mattatori della giornata: il primo, in evidente stato di eccitazione, ha gioito come pochi sopra il pullman scoperto, finendo per intonare cori contro la Lazio insieme ai tifosi. Il difensore invece, microfono alla mano, ha fomentato il pubblico con un personalissimo show.

Sia lui che Pellegrini hanno concluso la serata con un tuffo in piscina, complice anche l’afa incredibile che staziona su Roma ormai da qualche giorno. Ma il calore che ha scaldato i cuori di giocatori, allenatore e dei Friedkin, anche loro presenti sui pullman scoperti, è stato l’affetto come al solito smisurato dei romanisti. Oltre a una cornice mozzafiato: i Fori Imperiali, il Colosseo, la bellezza struggente di Roma.

Una città che è tornata a sentirsi sul tetto del mondo, anche se solo per una giornata. Ci sarà ancora tempo per godersi questa vittoria, e festeggiare ancora: a Roma è così. Ma nella testa di Mourinho e di Friedkin il trionfo in Conference League non può di certo essere un punto di arrivo. Questo è solo l’inizio di un percorso che deve portare la squadra a giocare altre finali, sempre più prestigiose.

Per farlo c’è bisogno di una programmazione impeccabile e di investimenti pesanti. “Portace Dybala”, cantavano ieri i tifosi all’indirizzo di Tiago Pinto e Dan Friedkin. Mou ha fatto un capolavoro, adesso tocca alla proprietà dare risposte a una tifoseria ancora più affamata di vittorie.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini