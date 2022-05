LIVE! FESTA ROMA AL CIRCO MASSIMO: bagno di folla per la squadra. Zaniolo scatenato canta cori contro la Lazio (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Che la festa abbia inizio. La Roma, rientrata questa mattina all’alba da Tirana, sta per essere abbracciata dai propri tifosi.

La squadra, partita da Trigoria, raggiungerò il centro della Capitale dove salirà su un pullman scoperto e da Terme di Caracalla raggiungerà il Circo Massimo.

La redazione di Giallorossi.net seguirò in diretta l’evento con tutti gli aggiornamenti live di questa giornata di festa.

Ore 20:00 – I pullman della Roma, dopo il difficoltoso giro per il Circo Massimo, fa ritorno verso il punto di partenza. La festa volge al termine.

Ore 18:30 – Il giro procede molto lentamente, l’abbraccio dei tifosi è incredibile e il breve tour dei pullman non finirà prima della serata.

Ore 18:00 – Zaniolo scatenato si lascia andare a un coro anti-Lazio microfono in mano.

Ore 17:15 – I pullman procedono a passo d’uomo, la folla sempre più numerosa che accerchia la squadra rende difficoltoso muoversi. Entusiasmo alle stelle.

FORZA GRANDE ROMA ALÉ! 💛❤️ pic.twitter.com/vQSe8RlnZT — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022

Ore 16:50 – E’ iniziato il giro dei pullman della Roma tra l’entusiasmo della gente. Questo il percorso che verrà seguito: via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena. Al Circo Massimo i bus effettueranno il giro dell’arena, per poi raggiungere il Colosseo percorrendo Via di San Gregorio e Via Celio Vibenna. Al termine dell’evento rientreranno in via dell’Arcadia percorrendo via Claudia, via della Navicella, via Druso, via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo.

Ore 16:30 – I giocatori della Roma sono saliti sul pullman scoperto con la coppa al seguito. Ora si aspetta solo l’ok per cominciare il viaggio tra i tifosi fino al Circo Massimo.

Ore 15:40 – I pullman della Roma, scortati dalla polizia, sono partiti da Trigoria seguiti da un codone di tifosi giallorossi che su scooter e auto stanno seguendo la squadra verso il centro.

GUARDA IL VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI