Mkhitaryan-Inter, fumata bianca vicina. Corsport.it: “E’ fatta, a breve le visite mediche”, Pedullà: “La Roma farà un altro tentativo”

AS ROMA NEWS – La festa della Roma viene “sporcata” da una notizia che arriva in questi minuti dalle pagine del Corriere dello Sport nella sua edizione on line.

Secondo il quotidiano romano Henrikh Mkhitaryan andrà all’Inter e a breve firmerà un contratto biennale con i nerazzurri, snobbando clamorosamente l’offerta della Roma.

“Henrikh Mkhitaryan è dell’Inter. L’armeno della Roma non rinnoverà il contratto con il club giallorosso e firmerà un biennale con il club di Zhang. Guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione. A breve le visite mediche“, scrive il sito.

Mkhitaryan, 33 anni, ha vinto ieri la Conference League con la Roma, uscendo però dal campo al quarto d’ora per una ricaduta dopo un precedente infortunio muscolare che lo aveva messo in dubbio per la partita di Tirana.

AGGIORNAMENTI ORE 15:30 – Anche per il portale Repubblica.it è praticamente fatta per Mkhitaryan all’Inter: Mourinho ha provato a convincere l’armeno a restare in giallorosso, ma il biennale offerto dai nerazzurri ha fatto la differenza.

Secondo Alfredo Pedullà invece la Roma nelle prossime ore proverà ancora una volta ad offrire un prolungamento di contratto al giocatore, ma l’Inter è molto vicina al sorpasso.