AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 26 maggio 2022:

Ore 12:15 – MOU COME GIULIO CESARE – Dopo Mou in vespa in giro per la Capitale, stavolta lo street artist Harry Grab disegna l’allenatore portoghese in versione Giulio Cesare con la Conference League in mano e un pallone giallorosso nell’altra. Il murale è comparso oggi vicino alla metro Circo Massimo.

Ore 12:00 – MANIFESTI ANTI-DI CANIO IN GIRO PER ROMA – Lo sfottò giallorosso muove i primi passi dopo il trionfo di ieri sera: in giro per la capitale sono apparsi dei manifesti che ritraggono Paolo Di Canio con sopra la scritta: “Se i tuoi colori sventolo, i fegati je scoppiano“, facendo il verso al coro cantato dai romanisti.

Ore 10:30 – MANCINI PORTA MOU SOTTO LA CURVA – Al termine della finalissima vinta ieri all’Arena Kombetare di Tirana, Gianluca Mancini ha portato “di peso” Josè Mourinho sotto la curva dei romanisti. Questo il video:

Mancini carrying mourinho and running towards the fans 💀 pic.twitter.com/2oPMvzGnoF — J (@MourinhoPics) May 26, 2022

Ore 9:30 – LA ROMA PREPARA LA FESTA – La Roma comunicherà a breve l’orario e il percorso che seguirà il pullman scoperto che farà il giro del centro della capitale per festeggiare la vittoria della Conference League. Probabile che il tour inizi alle 18, per concludersi al Circo Massimo.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!