“ON AIR!” – CATALANI: “Roma è tornata al suo popolo”, PRUZZO: “Quello che è successo ieri resterà per sempre nella storia della Roma”, CORSI: “E’ un segno del destino, ora bisogna seguire Mou passo passo”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dopo qualche anno, la Roma ha vinto come è giusto che sia. Bisogna dedicare la vittoria a chi diceva che la Roma aveva preso il peggio del peggio… Mourinho ha dimostrato che per vincere ci vogliono i numeri uno. Mou al primo anno ha vinto, secco. Non so se ci rendiamo conto. E’ un segno del destino, non è altro. Eravamo sconsolati dopo quel 6 a 1, poi dopo la squadra ha cominciato a dare il massimo, è cambiata proprio la mentalità della squadra. Ora bisogna seguire Mou passo passo, come abbiamo fatto qua dentro. Mou è il nuovo Falcao, è nella storia della Roma, c’è già entrato anche se dovesse andare via oggi. Lui e Friedkin. Di fronte a quello che è successo ieri, Mou non si può proprio più giudicare. Lui vince e subito rompe i cojoni per avere i giocatori. Meglio di così, vi giuro, non so cosa poteva esserci…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è qualcosa di storico in quello che stiamo vivendo. E’ stata una festa meravigliosa, davvero grazie Roma. Vedere Mourinho in lacrime, vedere la festa che c’è stata a Tirana e qui a Roma…abbiamo scritto la storia. Mou è il maestro che alle elementari ti fa fare le stanghette, lui ci sta veramente insegnando come si cresce, lui non sa veramente come si perde. La gioia arrivata è enorme, abbiamo gustato la vittoria indipendentemente dalla coppa che ci siamo portati a casa. Bisogna capire che quello che si sta scrivendo è parte della storia. Adesso noi tutti quanti stiamo scrivendo la prefazione della storia, il libro è tutto da scrivere, e Mou è stato perfetto ieri comunicando l’emozione ma anche l’intenzione. Erano anni che aspettavamo un allenatore che venisse qua e ci dicesse queste cose…Lui sta facendo impegnare i Friedkin davanti a tutti i tifosi. Bello, bellissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ma quanto è bello svegliarsi la mattina, per chi è riuscito a dormire… E’ stata una serata emozionante, vincere fa tutta la differenza, ed è dirimente nel nostro giudizio. Mi sento di ringraziare Mourinho, la presidenza e la squadra per averci fatto gioire dopo troppo tempo. Mi è piaciuto Pellegrini che a caldo dice: “Sì ma questa deve essere solo la prima di una serie di vittorie”. Non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Che felicità, era da troppo tempo che non si esultava così…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non ho più voce…le mie corde vocali al gol di Zaniolo hanno ceduto. Io la coppa delle Fiere l’ho vissuta da bambino, e ricordo poco, se non la gioia di mio padre e il mondo che mi sembrava così bello. Sono passati sessant’anni, ora la vivi in modo diverso. In mezzo ci sono state delusioni forti, la Roma l’abbiamo nel cuore e per noi questa è una Champions. La verità è che questa era una squadra per non vincere nulla, ma che andava ricostruita per essere competitiva, e invece ti porti a casa una coppa. La partita non è stata bella, come spesso lo sono le finali. Si è giocata sulla tensione, e le gambe ne risentono. E’ una gioia inaspettata che nessuno avrebbe mai aspettato, la Roma ha visto tante volte il baratro quest’anno. Dopo dieci anni di Pallotta, Baldissoni, Sabatini, Zanzi, la Roma è tornata al suo popolo, cosa che ci eravamo dimenticati. I tifosi erano stati divisi, ora siamo di nuovo tutti uniti e bisogna dire grazie per primi ai Friedkin e poi a Mourinho…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I volti della vittoria di ieri? Mourinho per distacco, parliamoci chiaro. Perchè fa la quinta finale della sua carriera, e vince anche questa. Poi perchè riesce a coinvolgere tutto un popolo. La vittoria della Roma non è stata la partita, ma i festeggiamenti incredibili, il pubblico. Sulla partita, i migliori sono stati Rui Patricio, Smalling, Pellegrini e Zaniolo… La Roma ha sempre avuto sempre un pubblico meraviglioso, ma quello che ha fatto Mourinho è sensazionale e lo dico con grandissima ammirazione. Lui ha delle pecche, a volte è antipatico a chi non è dalla sua parte, ma ha creato un’empatia pazzesca. E appena vince dice alla società che la stima tanto, ma che devono comprare. Perchè la squadra di ora è buona, ma non eccezionale. Ed è questa la forza di Mourinho… Siamo onesti, la Roma con i Friedkin e Mourinho ha la speranza di fare qualcosa di grande, la Lazio per comprare due giocatori deve vendere Milinkovic-Savic, non prendiamoci in giro…La Lazio quando vinse la Supercoppa Europea battendo il Manchester United, ma che festeggiamenti ci sono stati a Roma? Ditemelo se sto dicendo una cavolata, la situazione è diversa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I volti della Roma sono quelli di tutti i tifosi, quelli che sono andati a Tirana, quelli dell’Olimpico, quelli che si sono riversati per strada… Una città come Roma si entusiasma così andando oltre l’impresa sportiva, perchè la Conference non è la Champions, eppure la partecipazione è pazzesca. I Friedkin non dobbiamo dimenticarli, è merito loro se Mourinho è qui… Il messaggio di Mou ai Friedkin? Giusto, lui vuole costruire a Roma qualcosa di straordinario, anche più grande di quanto fatto fino a ora. Il suo coinvolgimento è chiaro, le sue lacrime sono sincere, e lui ora vuole una squadra più forte di quello che ha per competere a livelli più alti. I Friedkin però non hanno mai fatto scelte al ribasso, a partire dalla scelta dell’allenatore..”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Vedere Friedkin con la coppa sotto al settore dei tifosi della Roma è una scena inedita, molto bella e significativa. Questa proprietà che in modo inusuale non ha mai parlato, ha fatto delle cose molto buone. Questi qui hanno cambiato il marketing della Roma, complimenti. Hanno fatto cose belle, empatiche, innovative. E questo entusiasmo che attribuiamo a Mou è rafforzato dal lavoro dei Friedkin, perchè l’immagine della Roma da utente viene fuori benissimo… Le parole di Mou? Lui vuole rivivere altre notti come quelle di ieri, che sia Europa League, Coppa Italia, o Scudetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho ha coinvolto tutto il popolo giallorosso con un’operazione che gli americani hanno pensato molto bene. Zaniolo si è ritagliato un pezzetto di storia, Rui ha fatto due parate incredibili… Quello che è successo ieri, prima e dopo la partita, resteranno per sempre nella storia della Roma… Ora i programmi non cambiano, servono giocatori più forti e la proprietà secondo me è in linea con questo progetto. Certo, non ti puoi svenare, ma con questa vittoria hai invogliato i giocatori a venire qui. Vivere un’esperienza come quella di Roma è qualcosa di irripetibile, e per un giocatore è una grande esperienza non solo di campo, ma di vita…”

Roberto Maida (Radio Radio): “E’ stata una notte lunga, la squadra è partita da Tirana molto tardi, è rimasta a lungo nello spogliatoio a fare festa. Mourinho super commosso, è rimasto a fare le foto con tutti noi, Pinto insospettabilmente euforico e un po’ velenoso… Mi viene da sorridere a ripensare a quando dibattevamo se era meglio il quarto posto o vincere la Conference, ora è chiaro quanto sia diverso…E’ successo una cosa storica…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!