La Roma annuncia: “Pullman scoperto da Terme di Caracalla al Circo Massimo, si parte alle 16:30”

AS ROMA NOTIZIE – La Roma annuncia orario e percorso del pullman scoperto che porterà i giocatori e l’allenatore Joisè Mourinho fino al Circo Massimo per la festa in programma oggi dopo la conquista della Conference League.

Il giro sarà molto breve per problemi di ordine pubblico: il pullman giallorosso partirà infatti da Terme di Caracalla per arrivare al Circo Massimo. Un tragitto che si aggira intorno al chilometro, salvo cambi direzione.

Si partirà alle ore 16:30, mentre la festa si concluderà nella location storica dove si festeggiano da sempre i trionfi sportivi della Roma.