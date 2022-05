I giocatori irrompono nella conferenza stampa di Mourinho e festeggiano con lui: “Campioni!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – “Vincere con la Roma fa la gioia di un popolo“. José Mourinho sta spiegando in conferenza stampa cosa significa il successo nella Conference League, conquistata battendo in finale 1-0 il Feyenoord.

Ma non fa in tempo a finire il pensiero che i giocatori della Roma, Pellegrini e Zalewski in testa, interrompono le sue parole per trascinarlo nei festeggiamenti.

“Campioni, campioni, olè olè olè”, il coro dei calciatori giallorossi. E Mou finisce per farsi travolgere dall’euforia, lasciando la sala stampa insieme ai suoi ragazzi.

GUARDA IL VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI CON MOU