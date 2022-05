TIAGO PINTO: “Il nostro progetto è più chiaro degli altri, non sarà l’ultimo trofeo. Se non volevamo vincere non prendevamo Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Roma della Conference League.

Queste le parole del general manager sul futuro del club giallorosso con Mourinho:

Vi sentite al centro di un progetto che decolla?

I giocatori vanno in campo ma è un premio soprattutto per i Friedkin, che hanno portato al club un’altra mentalità. Poi di mister Mourinho, è merito tutto suo. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene ogni giorno, non sarà l’ultimo trofeo sicuramente.

Questa serata può essere una spinta sul mercato?

Con tutto il rispetto ho capito una cosa in Italia, impossibile non parlare di mercato. Abbiamo cambiato un po’ la mentalità, abbiamo portato Mourinho, speso, il progetto è chiaro. Vogliamo migliorare e lo faremo. Il nostro progetto è più chiaro degli altri, tranquilli. Se non volevamo vincere non prendevamo Mourinho.

27 gol di Abraham nella prima stagione.

Può fare di più, ha qualità e potenzialità incedibili. Può fare di più, nei prossimi 3-4 anni sarà uno degli attaccanti più forti del mondo. Sono sicuro che nella prossima stagione farà di più

La Coppa?

Non ho vinto io, faccio il mio lavoro.