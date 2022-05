FRIEDKIN: “E’ un’emozione enorme, so che aspettavate di vincere da tempo. La città, la squadra e la tifoseria lo meritavano”

AS ROMA NEWS – Visibilmente emozionato e con un sorriso che poche volte si era visto sin dal suo sbarco a Roma. Dan Friedkin è raggiante dopo che la sua squadra è riuscita a trionfare con il Feyenoord e a conquistare la Conference League.

L’incontro con il presidente giallorosso avviene nella pancia dello stadio di Tirana e dopo quasi due anni dal closing per l’acquisto del club si scioglie nel parlare con i cronisti:

“È un’emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo, lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra.

È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo. È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma, i complimenti vanno alla squadra”. Con lui la famiglia intera, una sorridentissima Debra, la moglie, e ovviamente in figlio Ryan, che non ha dubbi nel dedicare il trofeo: “Lo meritavate tutti”. Una notte magica.

Fonte: iltempo.it