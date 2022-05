La squadra è Trigoria: Pellegrini e Mou alzano la coppa al cielo tra gli olè dei tifosi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata da Tirana nelle prime ore del mattino, poi, all’alba, ha fatto rientro a Trigoria con la Conference League in mano.

Nonostante l’orario e la notte di bagordi, fuori dai cancelli del centro sportivo erano presenti circa duecento tifosi che attendevano l’arrivo della squadra giallorossa.

Pellegrini e Mourinho, poi via via tutti gli altri, hanno alzato la coppa al cielo, tra gli olè dei presenti, mentre Gianluca Mancini con il microfono in mano fomentava i tifosi. Solo un assaggio di quella che sarà la vera festa, in programma oggi pomeriggio.

La Roma nelle prossime ore comunicherà ai tifosi orari e modalità dei festeggiamenti: la giornata sarà molto lunga. Questo il video della festa a Trigoria alle prime luci dell’alba.