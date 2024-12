ROMA, C’E’ ANCORA JOYA

AS ROMA NEWS – Piccoli passi. La Roma sta cercando di uscire dal pantano, e il punticino preso a San Siro sul campo di un Milan disastrato è prezioso per fare morale e dare continuità ai risultati dopo il bel 5 a 0 contro il Parma. La vittoria in trasferta però resta un tabù per i giallorossi, che nel finale di partita avrebbero potuto portarsi a casa l’intera posta con pizzico di cattiveria in più.

La partita ha regalato emozioni: Fonseca e Ranieri accettano lo scontro a viso aperto fin dai primi minuti di gioco, e non a caso la rete del vantaggio rossonero arriva in contropiede, nonostante la sfida fosse cominciata da appena un quarto d’ora. Il pareggio romanista è immediato: assist geniale e raffinato di Dovbyk, destro sontuoso di Dybala, tornato ai suoi livelli, che lascia esterrefatto Maignan.

La gara è vibrante, e Fabbri fatica maledettamente a tenerla in mano. L’arbitro scontenta un po’ tutti con una gestione discutibile dei cartellini (il giallo a Hummels è esagerato) e con una serie di decisioni nel finale di prima frazione che fanno perdere le staffe al pericolante Fonseca: il rosso per proteste diventa inevitabile.

Nella ripresa Ranieri decide a sorpresa di tenere fuori Hummels e Konè, pilastri di questa squadra rei di aver incassato due ammonizioni a inizio match: troppo forte la paura del tecnico di restare in dieci. Scelta azzardata, che dà i frutti temuti: deludentissimo Pellegrini, che spreca l’occasione confermandosi più che mai in piena crisi. La Roma paga pegno e sembra sul punto di capitolare, ma l’infortunio di Chukwueze toglie pericolosità e verve a un Milan già privo di Leao, Pulisic e Loftus-Cheek, i suoi uomini migliori.

Nel finale di partita l’ingresso in campo di El Shaarawy ridà sprint ai giallorossi che creano un paio di ghiotte occasioni per vincerla: prima Pisilli e poi Pellegrini falliscono due ottime chance dall’altezza del dischetto. Il pari non fa felice nessuno: San Siro fischia, per Fonseca calano i titoli di coda. La Roma, in crescita, può dirsi più soddisfatta, anche se resta un pizzico di rimpianto per una partita che poteva essere vinta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

