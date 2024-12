RANIERI: “Pareggio giusto, abbiamo giocato entrambe per vincere. I cambi? Volevo giocare in 11. Un piacere vedere questo Dybala”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Milan-Roma, gara valida per la diciottesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL POST PARTITA

La migliore Roma della stagione fuori casa?

“Sì, concordo. Tutto quello che ci hanno fatto loro il primo tempo, glielo abbiamo fatto noi nel secondo tempo, e tutte e due le squadre non sono riuscite a far gol. Incredibile, però è stata una partita bella, vibrante, dove tutte e due le squadre hanno giocato per vincere. È uscito fuori un pareggio, però credo che il pareggio, oltre ad essere un risultato giusto, ha fatto divertire tutte e due i tifosi, sia quelli del Milan che quelli della Roma”.

Sui cambi e sulla posizione di Celik?

“Ho cambiato proprio per paura della seconda ammonizione, volevo fare la partita 11 contro 11 e non avere il pensiero di non aver cambiato gli ammoniti. Celik, sì, eravamo a tre e Saelemaekers era al quinto di destra e Angelino il quinto di sinistra e quando poi prendevamo palla lui si doveva allargare e spingere”.

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL PREPARTITA

Dove la Roma può far male al Milan?

“È una partita difficile sia per noi sia per loro, entrambe le squadre vogliono vincere. Avremo delle opportunità e vediamo chi riuscirà a sfruttarle”.

La vittoria in un big match può essere la scintilla per il campionato?

“Sì, vincere contro una grande squadra dà sempre qualcosa in più. Dobbiamo guardare a lungo termine, stiamo migliorando e questo è importante”.

Siete migliorati anche dal punto di vista fisico?

“Mi piace dare emozioni ai tifosi, le dai solo costruendo azioni da gol ed è quello che chiedo alla squadra: giochiamo in verticale, questa è l’idea fissa”.

Menez? (A bordocampo con Dazn. Ranieri e l’ex giallorosso si sono abbracciati, ndr)

“Per me è stato un giocatore importantissimo. Quando stava in panchina non si sentiva sminuire e quando entrava faceva la differenza”.

Pellegrini non si sente sminuito dalle panchine?

“Non è contento, questo è normale e guai se lo fosse. Vale per tutti i giocatori: se non giocano e sono contenti significa che non fanno il loro lavoro con passione e non hanno il bambino dentro di loro che li ha portati a fare questo mestiere. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca di fare il massimo”.

