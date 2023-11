Roma, c’è aria di rinnovamento a Trigoria: anche Pinto rischia il taglio. E il mercato di gennaio…

AS ROMA NOTIZIE – C’è aria di smobilitazione a Trigoria. Dan Friedkin e suo figlio Ryan non sembrano particolarmente contenti dei risultati ottenuti dalla squadra in questo triennio targato Mourinho-Pinto.

E se l’allenatore sembra ormai destinato a salutare al termine della stagione, con i texani determinati ad arrivare a scadenza di contratto, anche il futuro di Tiago Pinto appare molto incerto. Arrivati alle soglie di gennaio, e con un mercato invernale da gestire, non c’è alcuna novità nemmeno sul rinnovo del general manager portoghese che i Friedkin stessi scelsero come l’uomo ideale per il progetto sportivo che avevano in mente per la Roma.

E se Mourinho può vantare due finali raggiunte e una coppa vinta, che però non sembrano bastargli per un nuovo incarico, Pinto ha sulle spalle diversi affari di mercato non proprio riuscitissimi. E anche quest’anno le operazioni in entrata non stanno convincendo, Lukaku a parte: Kristensen, Ndicka, Paredes, Renato Sanches e Aouar sono calciatori che stanno faticando a imporsi per differenti motivi.

Soprattutto l’affare Renato Sanches rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang per il gm, che si è assunto tutte le responsabilità di questa scelta. E ora rischia di pagarne le conseguenze, con un possibile addio a fine stagione. Il problema è che dentro la Roma non ci sono idee chiarissime sul futuro della direzione sportiva, e questo potrebbe anche incidere sul mercato di riparazione di gennaio. Mou chiede almeno un rinforzo in difesa, Pinto è chiamato a non sbagliarlo.

