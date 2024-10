Roma, c’è Ola Aina per Juric

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Nelle ultime parentesi italiane era stato guidato proprio da Ivan Juric. A gennaio, Ola Aina potrebbe ritrovare il tecnico croato: stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l’interesse della Roma per il terzino destro nigeriano.

L’inizio di stagione tremendamente a rilento ha evidenziato soprattutto i limiti sulle fasce della squadra, a cui Ghisolfi vuole porre rimedio nel corso del prossimo mercato di riparazione. I giovani Dahl e Sangaré per ora non hanno visto il campo, mentre Saud Abdulhamid sta palesando tutti i suoi limiti e Celik rimane al momento l’unico laterale destro su cui Juric sembra fare affidamento.

Per questo a Trigoria hanno acceso i radar su Ola Aina. Il 28enne nigeriano ora in forza al Nottingham Forest, ha giocato 113 partite in Serie A con il Torino, proprio sotto la guida dell’allenatore adesso alla Roma. Questo ritorno di fiamma tra Juric e Ola Aina permetterebbe ai giallorossi di avere un’opzione in più sulla corsia di destra: un ragazzo che nell’ultima stagione di A viaggiava ad 1.7 recuperi a partita e 2.2 contrasti vinti per allacciata di scarpe.

Numeri che fanno il paio con una notevole progressione che lo rende arma in più nella metà campo offensiva. Resta sullo sfondo Boga, già corteggiato da Ghisolfi in estate: l’ex Atalanta e Sassuolo ha caratteristiche più da rifinitore e sarebbe l’ennesimo rebus tattico nell’attuale 3-4-2-1 adottato dalla Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!