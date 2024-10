Hummels aspetta ancora l’esordio con la Roma: “Arriveranno le prime partite…credo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ stato accolto alla Roma come un grande rinforzo. Uno di quei giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla retroguardia giallorossa dopo l’addio di Smalling.

Eppure, un po’ a sorpresa, Mats Hummels è l’unico nuovo acquisto, insieme ai baby Dahl e Sangarè, a non aver ancora assaporato il gusto dell’esordio in maglia giallorossa, ma ha assistito alle partite della Roma, sia in campionato che in coppa, dalla panchina.

Colpa di una preparazione che di fatto non c’è stata: il tedesco è arrivato nella Capitale i primi di settembre, a stagione iniziata, senza aver avuto la possibilità di allenarsi con un club. Hummels è partito in netto ritardo, e l’età (compirà 36 anni il prossimo dicembre) non aiuta.

Contro il Monza il centrale sperava finalmente di esordire, ma un attacco influenzale lo ha messo kappaò proprio alla vigilia della partita. Ora l’ex Borussia Dortmund spera di giocare contro la Dinamo Kiev in Europa League (difficile che Juric lo butti nella mischia contro l’Inter).

Intanto il calciatore si sta godendo Roma più come turista che come professionista. Ieri Hummels ha pubblicato sui social una carrellata di foto del suo primo periodo nella Capitale, tutte in divisa da allenamento o da turista in giro per la città. “Roma fino ad ora. Le foto in partita arriveranno presto, credo…“, il messaggio ironico scritto dal tedesco.

