AS ROMA NEWS – Problema muscolare per Stephan El Shaarawy che fortunatamente non sembra di grave entità.

Gli esami effettuati dal Faraone hanno evidenziato un lieve stiramento al polpaccio. Lo stop dunque non sarà eccessivamente lungo.

Il calciatore tenterà di recuperare in tempo per la sfida contro l’Inter del prossimo 20 ottobre al rientro dalla sosta.

