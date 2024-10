Rocchi: “Non sono soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata, l’obiettivo è avere una linea comune”

NOTIZIE AS ROMA – Nella giornata di oggi, presso lo Stadio San Siro, è stata presentata la nuova edizione del “Codice di Giustizia Sportiva FIGC”. Dal palco ha parlato anche Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale responsabile CAN (Commissione Arbitri Nazionale).

Le sue parole: “Soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No! La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo. Noi siamo 46 arbitri: o metto un chip dentro ciascuno di loro, oppure ognuno ha una testa pensante e una sua filosofia.

L’obiettivo è avere una linea comune: possono essere liberi di rappresentare il proprio pensiero, ma se prendiamo una decisione va seguita tutti insieme.

L’ideale sarebbe avere omogeneità al cento per cento, ma è praticamente impossibile: si tratta di essere umani. Anche con una norma scritta benissima, resta a chi giudica la possibilità di interpretazione”.