Roma, che accelerata: Dahl, Soulè e Dovbyk. Così i Friedkin fanno sorridere De Rossi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Alla vigilia della terza amichevole stagionale, i Friedkin decidono di accelerare. E dopo aver presentato il nuovo stadio a Comune e tifosi, si preparano a battere i veri colpi di questa estate. Rispondendo così al malumore crescente della piazza per un mercato che non decollava.

Questa mattina (ore 10:25) sbarca a Roma Samuel Dahl, 21 anni, promettente terzino svedese che ieri ha giocato (e vinto, 3 a 0) la sua ultima partita con il Djurgardens. L’esterno mancino svolgerà oggi le visite mediche per poi mettersi subito a disposizione di Daniele De Rossi: sistemata dunque la fascia sinistra, con Dahl che si alternerà a Angelino. Per averlo la Roma ha speso 4 milioni più bonus. Una cifra contenuta, in previsione di investimenti ben più onerosi.

Come quello fatto per Matias Soulè: l’accordo con la Juventus è blindato, e a breve i bianconeri daranno il via libera all’argentino di partire per Roma. Friedkin ha deciso di spingersi fino ai 30 milioni richiesti (bonus compresi) pur di accontentare De Rossi. A stappare la trattativa l’inserimento di una percentuale del 10% della futura rivendita che spetterà alla Juve nel caso di cessione del 21enne.

Ma a infiammare questa incandescente settimana di fine luglio c’è soprattutto l’affare Dovbyk che Ghisolfi sta imbastendo con l’aiuto di De Rossi (in pressing totale sul calciatore) e con il via libera dei texani. Quando il ds ha capito che per prendere Sorloth sarebbe stato necessario raggiungere i 38 milioni di euro della clausola rescissoria, ha pensato di virare sull’ucraino, destinato all’Atletico Madrid per una cifra molto simile a quella.

L’inserimento della Roma ha trovato subito terreno fertile nel giocatore, che si è detto entusiasta del progetto giallorosso. Decisive le telefonate di De Rossi, che hanno convinto Artem a mettere i capitolini davanti all’Atletico nelle preferenze del calciatore. L’agente del centravanti mancino è quindi volato a Roma per trovare un’intesa su ingaggio, contratto e commissioni. Ora Ghisolfi dovrà studiare un’offerta che faccia felice anche il Girona.

Gli spagnoli infatti, a differenza del calciatore, avevano già un accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Dovbyk a circa 40 milioni. Cifra che la Roma dovrà avvicinare per strappare il sì anche del club iberico. I Friedkin sembrano pronti allo sforzo. E a dare un segnale forte sulle loro ambizioni e sulla ferma intenzione di voler rilanciare la Roma.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

