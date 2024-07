Un gigante per De Rossi: forte di testa e implacabile col mancino, così Dovbyk completerebbe l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fisico da corazziere, fortissimo nel gioco aereo, anche grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, e mancino implacabile. Artem Dovbyk è il centravanti su cui la Roma sta facendo sul serio, con i Friedkin pronti a investire parecchi milioni.

Nella stagione passata, in Liga, il centravanti ucraino ha realizzato 24 reti e 8 assist in 36 partite disputate. Un’intuizione fenomenale del Girona, che lo aveva scovato in Ucraina, acquistandolo dal Dnipro per “soli” 7,5 milioni di euro grazie alla prontezza di Pere Guardiola, il fratello di Pep e a.d. del club spagnolo. Con la maglia del Dnipro, Dovbyk aveva realizzato 54 gol e 14 assist in 86 partite disputate. Numeri da vero bomber.

Nel Girona Dovbyk si è subito confermato, trascinando la squadra verso una clamorosa qualificazione in Champions. Il numero nove ha una raccolto lo scorso anno una media del 30.7% di tocchi dentro l’area avversaria, meglio anche di Haaland che viaggia a una percentuale di 28.9.

Piede delicato e fisico imponente, ma anche un leader dello spogliatoio proprio come vuole De Rossi. Che dopo aver allestito una mini squadra di funamboli con Dybala, Soulé e Baldanzi, spera ora nei centimetri di Artem. E di un calciatore che sia dominante in area avversaria, specie sulle palle alte. Da qui la scelta di cambiare molto sugli esterni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Transfermarkt.it

