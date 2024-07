CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:10 – IN ARRIVO L’AGENTE DI SOULE’ – L’agente di Matias Soulè (21) è in arrivo a Roma per definire il contratto con i giallorossi. Nel frattempo Ghisolfi sta definendo i dettagli con la Juventus, poi saranno programmate le visite mediche…VAI AL LIVE DELLA TRATTATIVA

Ore 10:45 – IL FULHAM SU BOVE – Il centrocampista giallorosso Edoardo Bove (22) è finito nel mirino del Fulham, club inglese che milita in Premier e che avrebbe in mente di avanzare un’offerta per l’ex Primavera. (Radio Manà Manà Sport)

Ore 10:20 – DOVBYK, L’AGENTE PARLERA’ CON LA ROMA – Manca l’intesa tra l’Atletico Madrid e Artem Dovbyk (27) su stipendio e commissioni. L’agente del calciatore incontrerà la Roma nelle prossime ore per conoscere l’offerta dei giallorossi…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – OKUMU E MAWISSA PER LA DIFESA – Sul fronte difensori centrali, oltre al keniano del Reims Joseph Okumu (27) del Reims, piace pure Christian Mawissa (19) del Tolosa, squadra che la Roma affronterà sabato a Trigoria in amichevole. Il difensore francese, 19 anni, costa 10 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – PRONTI 10 MILIONI PER PUBILL – Dopo l’inserimento dell’Aston Villa per Lorenz Assignon, la Roma ha oggi in programma un incontro con l’Almerica per Marc Pubill (21) per il quale è pronta un’offerta di 10 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – OFFERTA PER SORLOTH, VIRATA SU DOVBYK – La Roma ha avanzato un’offerta per Alexander Sorloth (28) di 30 milioni di euro al Villarreal. Gli spagnoli tentennano, per questo a Trigoria valutano di inserirsi su Artem Dovbyk (27) del Girona, che però ha un accordo con l’Atletico Madrid e costa 40 milioni. (La Repubblica)

Ore 7:50 – SOULE’ VIRTUALMENTE GIALLOROSSO – L’intesa tra la Roma e la Juventus per il passaggio di Matias Soulè (21) a Trigoria è stata trovata. Nelle prossime ore verranno risolti i dettagli, poi il giocatore partirà per la Capitale. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – NO AL PRESTITO DI PISILLI ALLA SAMP – La Roma ha respinto la richiesta della Sampdoria di avere Niccolò Pisilli (20) in prestito: il club ci punta e De Rossi sembra intenzionato a volerlo fare crescere in prima squadra. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

