LIVE – La Roma prova a inserirsi su Dovbyk: oggi incontro con l’agente. De Rossi telefona all’attaccante, ma l’affare è complicato

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Artem Dovbyk e l’Atletico Madrid, che interessano anche la Roma, arrivano dal giornalista spagnolo Matteo Moretto di Relevo.

Il club di Simeone ha raggiunto un accordo di massima con il Girona per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, ma durante l’incontro di ieri tra l’Atlético e l’agente dell’attaccante ucraino non si è arrivati a un’intesa.

Manca infatti l’accordo sui termini finali del contratto del giocatore e sulle commissioni. In tutto questo la Roma e il West Ham monitorano la situazione e studiano la possibilità di inserirsi sull’attaccante.

Nelle prossime ore l’agente di Artem Dovbyk ascolterà la proposta finanziaria dei giallorossi, che contemporaneamente stanno trattando Alexander Sorloth con il Villarreal.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Confermato da Fabrizio Romano l’inserimento della Roma su Artem Dovbyk, con i giallorossi che oggi avranno un contatto con l’agente dell’attaccante. Affare complicato: De Rossi ha chiamato il calciatore per convincerlo.

