LIVE – Soulè alla Roma, l’agente in arrivo nella Capitale. Ai dettagli l’affare con la Juventus, poi saranno programmate le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina a lunghi passi il passaggio di Matias Soulè alla Roma. Il calciatore argentino ha sempre messo i giallorossi al primo posto, e ora anche la trattativa con la Juventus è vicinissima alla conclusione.

Ieri Ghisolfi ha raggiunto un’intesa di massima con Giuntoli in cambio di 26 milioni di euro più 4 di bonus e una percentuale della futura rivendita del 10%.

Quella di oggi sembra essere una giornata molto importante per definire gli ultimi dettagli, e per questo seguiremo con un live tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Stando a quanto aggiunge Gianluca Di Marzio in questi minuti, l‘agente di Soulè oggi sarà a Roma per definire il contratto dell’argentino su commissioni e altri dettagli. Nel frattempo il club giallorosso sta definendo i dettagli su bonus e percentuale di futura rivendita, quindi saranno programmate le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 – Fabrizio Romano conferma oggi, con un repost del tweet di ieri, come l’affare tra Roma e Juventus sia blindato alle cifre già menzionate.

🚨🟡🔴 More on Matias Soulé to AS Roma.

There’s no distance, agreement in place just being completed on formal details with Juventus — as revealed tonight.

◉ €26m fixed fee.

◉ €2m easy add-ons.

◉ €2m difficult add-ons.

◉ 10% future sale percentage.

Here we go, soon. 🇦🇷 pic.twitter.com/fGe3KKjxzj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024