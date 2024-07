Trigoria, Rocca ospite d’eccezione. De Rossi alla squadra: “Esempio vivente di come dovreste essere” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Giornata speciale quella di ieri al Centro Sportivo Fulvio Bernardini: ospite di Trigoria è stato Francesco Rocca, detto Kawasaki, capitano e pezzo di storia del club capitolino, che ha assistito alla seduta pomeridiana.

Daniele De Rossi lo ha invitato ad entrare in campo, riunendo poi la squadra in cerchio e facendo un breve discorso: “Vi presento una leggenda della Roma. Tanti di voi non lo conoscono: Francesco Rocca, giocatore, allenatore, leggenda: esempio vivente di come dovreste essere voi. Era il mio allenatore da piccolo, e mi ha cacciato un paio di volte!”

È intervenuto poi anche lo stesso Francesco Rocca: “In bocca al lupo a tutti per la prossima stagione. Grazie a Daniele per le belle parole”.

Una seduta di allenamento speciale con un pezzo della nostra storia 💛❤ 🙌 La visita di Francesco “Kawasaki” Rocca 🗣 “Grazie per l’invito, è sempre un piacere ritornare a Trigoria”. 📄 https://t.co/X6szoj0BIc pic.twitter.com/lk4SwBRwiD — AS Roma (@OfficialASRoma) July 25, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!