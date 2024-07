PAREDES: “Sto facendo impazzire Dybala, vorrei portarlo con me al Boca” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – In un’intervista al canale argentino OLGA, Leandro Paredes ha parlato della volontà di tornare a giocare in patria prima della fine della carriera.

Il centrocampista ha svelato: “Sto facendo impazzire Dybala, voglio portarlo con me al Boca Juniors. È difficile, non se voglia tornare a giocare in Argentina”.

“Abbiamo visto l’ultima finale di Libertadores in casa e mia figlia piangeva molto. Io le ripetevo che prima o poi, se dovessi tornare a giocare in Argentina, anche Dybala sarebbe venuto con noi. Lui rideva, ma ci proverò“.

“Yo lo vuelvo loco a Paulo Dybala, lo quiero traer conmigo. Vimos la final de la Libertadores en casa. Mi hija lloró mucho y yo le decía ‘en algún momento si papá vuelve… aparte el tío Paulo viene con nosotros’. Él se ríe, yo lo voy a intentar”. ✍️ Leo Paredes en @olgaenvivo pic.twitter.com/EKcDh16ALt — David Ganga (@davidgangaf) July 24, 2024

