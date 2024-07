“ON AIR!” – CORSI: “Stadio, Soulè e Dovbyk? Allora sui Friedkin dovrei frenare”, CASANO: “Troppi 40 milioni per l’ucraino, allora prendo Sorloth”, PES: “Mi aspetto un colpo anche per il terzino destro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Stadio? Non mi entusiasmo per l’ennesimo rendering, fra l’altro si vede non si vede nulla…Esternamente sembra molto bello, la Sud sembra essere una cosa a parte, ma per il resto non si vede niente…Sta roba sull’antica Roma mi aveva stancato 15 anni fa, figuriamoci oggi…Ma perchè quando si fa un’opera di comunicazione sulla Roma non ci si può affrancare dal Colosseo, dal Gladiatore… Complicato che si finisca per il 2027? No, non è complicato: la Roma non giocherà nel nuovo stadio in quell’anno, punto. Ma secondo me manco la posa della prima pietra sarà a gennaio 2026…La conferenza dei servizi è gestita dalla Regione, un colore politico molto diverso da quello di Gualtieri, e sulla Regione storicamente c’è l’influenza di un personaggio che non vede di buon occhio la realizzazione dello Stadio della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stadio? La cosa importante è che la Roma si è impegnata a presentare il progetto definitivo entro il 2024 e che la prima pietra dovrebbe essere messa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Mi sembra però molto complicato che si riesca a finire nel 2027…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dovbyk? 40 milioni per un giocatore dell’età di Abraham mi sembrano troppi…Allora se devo prendere un usato sicuro prendo Sorloth, lo continuo a dire…per caratteristiche è un giocatore strutturato, esperto, che ha doti diverse da quelle che ha la Roma lì davanti. Fullkrug? Anche quello è un nome spendibile…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Dopo la telenovela Chiesa, abbiamo avuto la lieta fine per quella Soulè. Se spendi 20 milioni per Le Fee e 30 per Soulè, vuol dire che vuoi investire sui titolari e che la Roma del prossimo anno sarà fortemente riveduta e corretta. Se arriverà anche Chiesa? Non lo so…mancano ancora tante cose, un terzino, un difensore centrale e soprattutto il centravanti… Io penso che il rebus attaccante si scioglierà nell’ultima parte del mercato. Abraham? Se i nomi sono quelli che circolano e se non riesci a piazzarlo alla cifra che chiedi, perchè non provare a tenerlo. Ovviamente dovresti sempre prendere un altro centravanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se è vero tutto quello che leggo allora bisogna frenare…Lo stadio mi piace da morire, anche se non capisco la limitazione di 62mila posti…però è bellissimo, mi piace tantissimo. E poi i Friedkin pare abbiano preso Soulè, e vogliono prendere anche una punta, non Sorloth, ma questo Dovbyk che sembra buono. Se fosse verso che hanno preso Soulè, che hanno preso questo Dahl, e che prendono pure una bella punta…beh, allora non gli si può dire niente, perchè allora i soldi li stanno mettendo…Su Soulè chi lo conosce dice che ha delle prospettive importanti, poi se viene a Roma e muore come Menez questo non possiamo saperlo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io non riesco a essere ottimista. Sono straconvinto che quello di Soulè fosse un affare già definito da giorni e hanno fatto questo giochino stadio-acquisto. Sullo stadio: fighissimo il rendering e complimenti all’intelligenza artificiale che ha raggiunto livelli clamorosi…Per quanto riguarda Soulè, per me è un giocatore normalissimo che deve ancora dimostrare tutto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Venivamo da un periodo di niente. Soulè fomenta anche perchè arriva dopo settimane di nulla e perchè è stata tirata per le lunghe. Lo prenderà Dybala sotto la sua ala protettrice. Se De Rossi riesce ad amalgamarlo nel gruppo e nell’undici titolare, è uno che potenzialmente può fare la differenza. Mi sorprende però la cifra: o è un crack totale e allora te lo rivendi a 100 milioni, oppure…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il nuovo Colosseo? Mi piace molto. Mi sembra un progetto ben pensato e ben realizzato, ma voglio rimanere con i piedi per terra dopo quello che è successo con Tor di Valle. Questo stadio sembra avere meno problemi, ma bisogna andare cauti e aspettare almeno la prima pietra messa. Ma a vedere quelle immagini l’emozione sale…Terzino destro? Oggi la Roma dovrebbe incontrare Ramadani, che è l’agente di Pubill: lo spagnolo è un calciatore molto promettente, e l’Almeria chiede tanto, 15-20 milioni. Io però da quella parte mi aspetto un colpo, non posso pensare che si ricominci da Celik…lì devi prendere un giocatore su cui credi, magari anche giovane e poco conosciuto, ma che pensi possa rappresentare il tuo futuro…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me piace più questo progetto stadio di quello di Pallotta. Questo è veramente splendido, me ne sono innamorato appena ho visto la prima foto. Il fatto che i Friedkin siano stati protagonisti in prima persona mi sembra una cosa molto importante, che non si era mai verificata prima a parte la loro presenza allo stadio. Ma non voglio farmi prendere dall’entusiasmo. Spero che tutti capiscano l’importanza di questa opera, anche anche gli animalisti che hanno a cuore le ranocchie di Pietralata… Soulè? Ragazzo interessantissimo, è un giovane Dybala, però sano… Ma io più che sui nomi, mi concentro sul progetto: la Roma sta prendendo 20enni, ed è una visione del futuro…Soulè è del 2003, Dahl è 2003, Pubill è 2003…questo mi sembra un progetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha speso dei soldi per dei giocatori che non si sa che futuro possono avere: ha pagato anche Angelino, Baldanzi è costato 15 milioni, poi altri 4 milioni per Dahl. Si spera di recuperare un po’ di soldi con Abraham e con Aouar che è andato via. I Friedkin spenderanno 80 milioni per poi dover mettere da parte i soldi per il centravanti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Soulè? Non era possibile pensare che la Roma non comprasse nessuno. Arrivano dei giocatori importanti, un esterno, poi l’attaccante. Si vedrà se ripagheranno le attese, perchè penso che Soulé sia stato pagato tantissimo… C’è la volontà di dare a De Rossi giocatori importanti…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Su Soulé non so se è stato pagato tanto, è un grande punto interrogativo. In alcune partite è divertente vederlo giocare. Però c’è anche Dybala sulla destra: chi gioca alle spalle del centravanti a sinistra? Soulè può essere una bella sorpresa, 30 milioni sono tanti ma comunque lo puoi rivendere. Su Dovbyk mi resta qualche dubbio…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!