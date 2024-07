“Benvenuti a casa”. Ecco lo stadio da sogno che i Friedkin vogliono pronto per il 2027

NOTIZIE AS ROMA – Uno stadio da sogno, pronto per il 2027, anno del centenario del club. E’ l’obiettivo, decisamente ambizioso, di Dan e Ryan Friedkin. Che dopo aver accarezzato l’idea di acquistare l’Everton hanno deciso di fare all-in sulla Roma.

Questi i passaggi che i texani (e il Comune) vogliono rispettare per arrivare a dama e fare la storia del club ma anche della città: presentazione del progetto definitivo entro la fine del 2024, posa della prima pietra tra la fine del 2025 e (molto più probabile) l’inizio del 2026, e poi una corsa contro il tempo per realizzare lo stadio della Roma entro l’estate del 2027 per festeggiare con i propri tifosi.

Conoscendo le mille difficoltà burocratiche di questa città, il rischio di mancare la data più cara ai romanisti c’è, anche se a Trigoria sono convinti di riuscire in quella che si preannuncia come un’impresa. Tante le criticità da superare. Quello più urgente riguarda gli espropri su delle piccole parti di terreno, che impediscono di completare gli scavi e i calcoli per le fondamenta dello stadio. Altri nodi da risolvere riguardano la mobilità di tutta l’area e i parcheggi, che dovranno essere di più rispetto a quanto previsto in un primo momento. Entrambe le parti, però, parlano di “incontro molto fruttuoso e collaborativo”: la volontà di risolvere i problemi, insomma, c’è.

Per quanto riguarda lo stadio, sarà un gioiello all’avanguardia per il quale i Friedkin hanno deciso di investire molto più del previsto: si parla di circa un miliardo di euro per realizzare quello che diventerà un punto di aggregazione dell’intera città e che riqualificherà in modo impattante un quadrante intero della Capitale.

La capienza della nuova casa giallorossa dovrebbe essere estesa fino a un massimo di 62mila posti, con la nuova Curva Sud che sarà l’assoluta regina dell’impianto perché avrà una capienza molto più ampia (si parla di 10 mila posti) rispetto agli altri settori, a causa della forma asimmetrica dell’impianto, con il lato Sud più grande, e per un’inclinazione particolare del settore anche per favorire una migliore visibilità.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / La Repubblica

