Svolta Pubill a destra: pronti 10 milioni. Ghisolfi punta Mawissa per la difesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo l’inserimento dell’Aston Villa per Lorenz Assignon, la Roma sembra spostare altrove le sue mire per il nuovo terzino destro, quello che nei piani di De Rossi dovrà essere il titolare della corsia per la prossima stagione.

Dopo averlo valutato a lungo, ora Florent Ghisolfi è pronto a fare la sua mossa con Marc Pubill, 21 anni, esterno spagnolo dell’Almeria in gol ieri alle Olimpiadi contro l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov. Un giocatore cresciuto nel Levante, di notevole stazza fisica (191 centimetri) ed esploso la scorsa annata (con 34 gare, un gol e 4 assist), per il quale è pronta un’offerta di 10 milioni. Il club spagnolo però parte da una valutazione di almeno 15 milioni di euro.

Oggi il ds francese incontrerà l’agente del calciatore per provare a battere la concorrenza. Su Pubill infatti c’è anche il Newcastle, e nella lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Bologna, a caccia di un terzino destro dopo l’infortunio al ginocchio di Holm.

Sul fronte difensori centrali si cerca, dietro richiesta di De Rossi, un giocatore veloce: oltre al keniano del Reims Joseph Okumu, 27 anni, dello Stade Reims, piace pure Christian Mawissa del Tolosa, squadra che la Roma affronterà sabato a Trigoria in amichevole. Il difensore francese, 19 anni, costa 10 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Tempo

