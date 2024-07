Friedkin rilancia la Roma: Soulè, il centravanti e il nuovo stadio

AS ROMA NEWS – In un momento particolarmente difficile dell’anno, tra un mercato che stentava ad accendersi e un progetto stadio che sembrava essere destinato a incagliarsi nelle maglie della burocrazia romana (e italiana), ecco arrivare l’improvvisa sterzata dei Friedkin.

La giornata di ieri segna la svolta sull’impianto di Pietralata, con la Roma che, dopo anni di studi, analisi e mille difficoltà da superare, ha presentato al sindaco, e poi al pubblico romanista e non solo, le prime immagini di quella che sarà (si spera) la nuova casa dei giallorossi. Un progetto mastodontico, che costerà un miliardo di euro. Un gioiello di modernità ed ecosostenibilità.

Ma in attesa di costruire lo stadio (la Roma spera ancora nell’impresa di riuscirci per il centenario del club) i Friedkin devono ora allestire una grande squadra. E ieri hanno assestato il primo colpo per il presente e per il futuro tecnico di questa Roma: è fatta per Matias Soulè, 21 anni, talento argentino strappato alla Juventus con un rilancio a 26 milioni di euro più 4 di bonus. Decisivo l’inserimento della famigerata clausola per la futura rivendita, stimata nel 10% (Giuntoli la voleva del 20%, ma la Roma ha tenuto il punto).

Le parti, in contatto continuo ormai da giorni grazie al lavoro di mediazione di Martin Guastadisegno, l’agente dell’argentino, sono arrivate ieri alla definizione completa dell’affare. L’ufficialità è attesa a ore: Soulé può esser considerato virtualmente un calciatore giallorosso. Decisiva, oltre alla volontà dei Friedkin d’investire altri 30 milioni dopo i 23 già sborsati per Le Fée, quella del calciatore che ha messo sempre la Roma davanti a tutte le altre squadre.

Ma il rilancio dei texani non sembra destinato a fermarsi qui: ora l’obiettivo è accontentare De Rossi con un grande centravanti. C’è stato un rilancio per Alexander Sorloth, col Villarreal che però sembra non ha ceduto nemmeno davanti a 30 milioni messi sul tavolo dal ds romanista. Ecco perchè ora a Trigoria stanno valutando l’idea di spostare i soldi di quell’investimento su Artem Dovbyk, 27 anni, centravanti ucraino del Girona. Anche lui mancino, anche lui forte fisicamente e abile nel gioco aereo.

L’anno scorso Dovbyk ha vinto la classifica marcatori della Liga finendo proprio davanti a Sorloth per una rete, sfruttando l’infortunio del norvegese all’ultima di campionato. L’ucraino però è già in parola con l’Atletico Madrid, e non sarà facile fargli cambiare idea. Per accontentare il Girona serviranno invece i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Tanti, ma non troppi se si pensa che il Villarreal ne chiede 38 per lasciar andare il meno quotato centravanti norvegese che non sembra accendere la fantasia dei romanisti. Un particolare non da poco per i Friedkin, amanti dei colpi ad affetto.

