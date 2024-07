CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 24 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – MATETA ENTUSIATA DELLA ROMA – Jean-Philippe Mateta (27) è il nome nuovo per l’attacco viste le difficoltà di arrivare a Sorloth. Il centravanti francese ha intenzione di lasciare il Crystal Palace e si è detto entusiasta all’idea di vestire la maglia della Roma. (Leggo)

Ore 9:40 – FATTA PER DAHL, VISITE IN SETTIMANA – Confermato: Samuel Dahl (21) sarà il prossimo terzino sinistro della Roma. Visite mediche attese in settimana, al Djurgardens 4 milioni più bonus. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:35 – KARSDORP-ASSIGNONG, NO DEL RENNES – Al momento non c’è apertura da parte del Rennes all’inserimento di Rick Karsdorp (29) nell’affare Assignon: il lauto stipendio del calciatore (2,5 milioni) frena ogni affare. (Il Tempo)

Ore 7:30 – SOULE’, L’OTTIMISMO RESTA ALTO – Nonostante le voci di ieri su un presunto ultimatum alla Juventus, prosegue sotto traccia la trattativa tra Roma e Juventus per Soulè (21). Tutto lascia intravedere una fumata bianca, ma servirà del tempo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

