Roma, Soulè a tutti i costi: per la fumata bianca è solo questione di tempo

AS ROMA NEWS – Il tormentone Soulè non è affatto finito. L’indiscrezione lanciata ieri sera dal portale del Corriere dello Sport di un ultimatum della Roma alla Juventus non trova conferme su tutti gli altri quotidiani oggi in edicola, che anzi avvicinano sempre più l’argentino ai giallorossi.

Per la Gazzetta dello Sport non c’è stato alcuna prova di forza o ultimatum da parte di Ghisolfi all’indirizzo del club bianconero, con le parti che sono vicinissime a un accordo voluto da tutti. Off the records (e cioè a microfoni spenti), sia da Trigoria che da Torino assicurano come l’affare sia ormai destinato a una positiva conclusione

Stessa versione quella de Il Messaggero, che questa mattina parla di “happy ending” dietro l’angolo per un affare che farà contenti tutti: la Roma, che forte del gradimento assoluto del ragazzo, sa di aver messo con le spalle al muro la Juve, ma anche Giuntoli, che sa di non avere alternative (non ci sono rilanci da parte delle inglesi) e sta per raggiungere i 30 milioni che gli serviranno per andare a dama con Koopmeiners.

Quello che vediamo è un puzzle d’interessi dove tutti i pezzi, lentamente, stanno andando a dama. Manca l’ultimo, il sì della Juventus che si trova nella particolare situazione di doversi privare di un ragazzo, pur consapevole del rischio che corre che questo possa trasformarsi nel giro di un paio di anni in quello che in Sudamerica definiscono un craque. Per questo motivo, lo stallo apparente nel quale sembra esser scivolata la trattativa trai club, può essere risolto con una percentuale sulla futura rivendita.

Ottimismo assoluto anche su le edizioni odierne di Leggo e Il Tempo. L’unico quotidiano dunque che parla di “attesa” (ma non di trattativa saltata) è proprio il Corriere dello Sport: secondo il giornale la Roma resterà ferma sui 28 milioni messi sul tavolo per l’argentino, e non farà ulteriori rilanci.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo / Il Tempo / Corsport

